駐韓僑務組長履新 執政黨議員致賀
中華民國駐韓代表部僑務組長廖靜芝抵韓履新，漢城華僑協會會長譚紹榮今晚在首爾主持歡迎餐會，南韓執政新世界黨國會議員池尚昱前來致賀詞，場面溫馨。
由首爾、京畿道、仁川、水原地區僑團僑校代表出席的今晚歡迎餐會上，廖靜芝表示，今天首爾下了一陣大雪，但餐會現場卻是一股溫暖，她深知旅韓華僑對中華民國台灣的忠貞不二、愛國情操。
廖靜芝表示，她在服務行政院僑務委員會之前，曾在內政部工作了20多年，深知旅韓華僑所持有的「無戶籍國民護照」的苦衷，對韓華在國內難以設籍的苦處，實在令她感同身受，希望今後在韓國服務期間，必將竭盡全力為韓華排憂解難。
妻子曾與張東健聯袂主演熱播韓劇「最後勝負」的韓流明星沈銀河的池尚昱議員表示，台韓兩國民間情誼彌堅，最近韓國國內局勢出現困境（指崔順實干政醜聞），也拖累旅韓華僑的生計，身為執政黨議員，實在深感歉疚。
池尚昱向出席餐會的韓華僑領們祈願表示，希望2017丁酉新歲大家都能更加把勁，一起為邁向更美好的未來努力。1060113
(中央社)
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