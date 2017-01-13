「台北35K=高雄22K」網路引論戰 他精闢分析：成本轉嫁給父母而已

近來網路上針對「台北35K=高雄22K」引發諸多討論；對此，臉書專頁「Qollie - 求職天眼通」開發者精闢分析，引起網友熱烈迴響。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

近來網路上針對「台北35K=高雄22K」引發諸多討論，有人就認為雖然高雄薪資不高，但生活費用也相對低廉，整體來說相去不遠。對此，臉書專頁「Qollie - 求職天眼通」開發者就以外地遊子的身份，點出南北物價雖有差距但絕非優勢，認為只是「把部分成本轉嫁給父母而已。」

常於社群平台探討職場生活的「Qollie - 求職天眼通」，日前分享求學離開家鄉到台北工作後，幾年來為何始終回不了家。開頭他即指出，南北在物價上絕對有差，但其一直不認同「台北35k=高雄22k」，排出職涯上的發展性，他認為許多人提到的省去伙食跟房租花費，實際上只是把部分成本轉嫁給父母親而已，「這是留在家鄉的利多，但絕對不是物價差距所造成的優勢。」

他更進一步表示，低物價造就低薪資，成了雞生蛋蛋生雞的循環，高雄更是充滿許多低薪工作；一例一休法案通過後，他認為也揭開了這社會的便利與便宜，「就是建立在剝削的基礎上。」

談到南北發展，他認為國家是失衡的，其稱南部要找穩定與薪資好的工作，選擇通常有限，不外乎是公務體系、傳產等，但在此設限情況下，讓許多想回鄉的人遇到莫大阻礙。

最後，他也提到自己離家始終保持著過客的心情，「甚至享受異鄉遊子的困頓與掙扎。」但也指出現在離鄉工作，無非就盼有天能衣錦還鄉。

貼文一出，立刻引起熱烈迴響，網友紛紛留言，「想換個環境去高雄工作，通常也是遇到這個問題。」「花蓮有感！」「淚推，衣錦還鄉。」不過也有人感嘆地表示，台北薪水也越來越低。

(中時電子報)