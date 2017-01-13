衝週末買氣 年貨大展祭下殺優惠

外貿會協主辦的「世貿年貨大展暨禮品贈品展」，各家廠商為把握週末假日人潮，吸引人氣跟買氣，13、14日周末假日將祭出優惠。

貿協表示，這次年貨大展延續往年特色，從南北雜貨、飯店特色年菜、生鮮食品到帶有吉祥意味的拌手禮，無一不有。展覽期間，各家廠商將推出下殺優惠，像8人份海鮮年菜組合，還有10人份佛跳牆、燴蹄膀等賀運年菜組合，通通3000元有找；黃金海鱸魚全面4.8折，5條只要600元。

適逢13、14日周末假日，為吸引參展人潮，貿協今年再度找來北港朝天宮合作，舉辦公益抽獎活動，邀請民眾一起捐款做善事。現場民眾只要捐獻100元慈善捐款，就可參加擲筊競賽，最後優勝的幸運兒可得到重達1兩、造價超過8萬元的朝天宮金媽祖。

民眾過年送禮也有多元選擇，貿協首推東部特色農產品，舉凡台東小農生產的茶、米與洛神汁組合，還有破布子、剝皮辣椒和有機蜜梅的台灣珍饌禮盒，可讓民眾品嘗台灣在地美味。更有文創業者推出創意禮盒，結合關山頂級米和全台最老武財神廟南崁五福宮加持的1元硬幣。

根據貿協統計，今年600多個攤位中，近2成是國外商品，台灣民眾春節期間就算不出國，也可以買到加拿大進口酪梨油、馬來西亞椰棗、俄羅斯克里姆林宮國宴用酒等特色商品。

(旺報)