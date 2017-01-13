徐亨4檔長壽劇還上億債 改賣麵繼續補錢坑

徐亨為代言人角色相當賣力。(民視提供)

徐亨下麵給大家品嘗。(民視提供)

紅毛(左起)、陳妍安、徐亨。(民視提供)

總經理王明玉和藝人大合照。(民視提供)

民視鳳凰藝能結合民視八點檔《嫁妝》中，徐亨演出的深夜食堂麵攤老闆的角色，推出「阿強師手打麵」搶攻速食麵市場，徐亨說，當初要他接下「阿強師手打麵」代言人工作，他連代言費都沒談就一口答應。

除了因為食品是以他的角色名稱命名以外，他也感恩公司讓他一路從《風水世家》、《龍飛鳳舞》、《嫁妝》和《春花望露》都有演出，一連4檔都有工作，在債務上都能好好的償還，所幸除了代言人收入，還有販賣產品的抽成，讓他收穫滿滿。

13日召開新產品「阿強師手打麵」記者會，同門的王燦、蘇晏霈、郭亞棠、陳妍安、陳謙文、余政鴻、紅毛都特地站台，眾人從中午11點就開始在街邊叫賣，高人氣吸引許多民眾一次就訂下5、6箱。

徐亨經歷3次生意失敗挫折，從第一次製作節目賠了幾百萬；第二次拍攝連續劇《天地良心》賠2千多萬，到第三次網路電視台「劇亨娛樂網」超過億元慘賠，所有賺的錢都賠在生意上，而且自己因為吃素又不煙不酒，根本無法應酬，還會投資嗎？他搖頭說：「我認清自己了，哪還敢啊。」

他笑稱，現在唯一會投資的是公益彩券，偶而會花一、兩百元買彩券，「買個希望，若沒中，就當做公益」，目前負債還有1千多萬，他雖長期拍戲，但健康狀況還不錯，除了熬夜會有水腫之外，其他沒有大問題，在於他生活養生，長年吃素，晚飯過後，就算熬夜拍戲，也僅以茶葉蛋、香蕉等輕食果腹，還養成隨機補眠的習慣。

提起負債人生，他說很感謝老婆對他不離不棄，加上老婆的娘家也大力金援，自己知道如果離開，對他們會是很大傷害，所以留下來面對，雖然他的收入全歸老婆管理，但他自己花費也少，甘之如飴。眾人提到和他同門的海倫清桃，最近發生一連串的荒謬人生，他幽默說：「我出道35年都沒這麼精采，我的負債人生不夠悲慘，那我剛剛的訪問，全部重講好了」。

(中時)