安以軒開衩秀辣腿 被問情事喊救命
36歲藝人安以軒今天穿開衩洋裝露腿登台，近來與澳門富商傳出戀情，被問起情事就左躲右閃，不願正面回答，還一度招架不住，笑喊「救命」。
安以軒下午在台北出席珠寶活動，一襲高衩無袖白洋裝配上大顆水晶耳環與項鍊，打扮俐落簡潔；她說，「現代女性獨立幹練，清楚自己要什麼」，喜愛簡約黑白打扮、不愛粉色，曾收到生日禮物是粉色包，讓她心想「這朋友跟我有多不熟」。
近來安以軒與澳門富商傳出戀情，成為媒體追問焦點，被問到會不會帶「好朋友」回家過年時，裝傻笑回「過年走春、朋友互相拜訪是很正常的事」；再問「好朋友」會不會建議別穿太露？她直喊朋友彼此不要求改變，才能相處得更舒服。
談起過年，安以軒分享家中習俗是還沒結婚，長輩就會發紅包；不料馬上被追問如果家人催婚怎麼辦？讓她有些招架不住，笑喊「救命」，坦言家人不會催婚，反倒媒體還比較急。
安以軒透露年節期間不忌口，奶奶煮的菜樣樣都愛吃；過年家人小賭時成了她大秀美甲的好時機，自嘲平常性格已夠大剌剌，加上拍古裝劇無法做指甲，要趁機裝扮得像女孩子。
整體造型展現女王氣勢，安以軒直呼覺得衩開太高、擔心曝光，因家族親戚多，且奶奶較傳統，接工作會顧及家人感受，之前拍內衣廣告僅穿平口禮服小露性感，奶奶看到廣告就已覺得臉紅。1060113
(中央社)
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