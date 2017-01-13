台彩再推4款新春刮刮樂 總獎金超過33億元

台灣彩券經理黃志宜表示，麻將主題向來是彩迷最愛，累計已賣出1.8億張彩券。(洪凱音攝)

喜歡玩麻將主題刮刮樂的彩迷有福了!台灣彩券趕在農曆新年前，推出4款應景刮刮樂，其中，「決戰推筒子」與「超級中發白」是全新麻將系列玩法，讓彩迷隨時享受紙上瞇牌趣味，可以試手氣、刮大獎、過好年；另外還有「五路財神」、「金雞下蛋」，4款刮刮樂總獎項超過825萬個，總獎金超過33億元，頭獎最高500萬元。

台灣彩券表示，麻將系列的刮刮樂向來深受彩迷喜愛，新上市的決戰推筒子屬益智性延長遊戲，每張售價200元，頭獎200萬元；超級中發白是以中、發、白麻將作為票面與遊戲玩法，每張售價200元，高達10次中獎機會。

台灣彩券經理黃志宜透露，麻將主題向來是彩迷最愛，累計9年來已賣出1.8億張，總長度約3萬798公里，約可環台29圈、高鐵北高來回44趟。

(中時)