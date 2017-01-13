維護年前交通 北市員警提早到崗

我要評比

去年過年前，北市交通大打結。距離今年農曆春節只剩2周，北市警察局交通大隊今表示，針對春節前25條預警主要幹道沿線，即起至1月26日下午尖峰時間，員警及義交陸續實施提早到崗，且越接近春節越早到崗。

此外，還會落實車輛不違停、施工不封路、路口要淨空、處理要快速4大疏導策略，以及加強違停取締、保持路口淨空、加強交通疏導、事故迅速排除、強化帶勤作為、落實勤務督導、加強狀況處置、即時路況報導等8大重點工作，以求維持交通順暢。

取締違規停車部分，北市交大表示，針對春節前預警及易壅塞主要幹道沿線，下午尖峰時間加強巡查取締及拖吊違規（臨時）停車。

局級交通順暢小組也自今天起至1月26日（周六、日除外），每日會議，由警察局副局長陳銘政，各分局副分局長、交通警察大隊大隊長及相關幹部均會針對全市前日交通狀況、交通疏導執行情形加強檢視及重點工作提示。

(中時)