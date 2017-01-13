小小波麗士 中和幼兒園到新板村派出所參訪
農曆春節將至，新北市中和警分局邀請轄內「茁壯園，中和幼兒園」到板橋參訪，藉由「新板特區國家世紀館」的公益空間「新板村派出所」，以增進少年、兒童犯罪預防、人身與交通安全常識，深化學童守法守紀觀念，並深植警察執法正義形象。
中和警分局長陳銘宗表示，兒童及少年為國家未來主人翁，藉由運用具警察元素之兒少活動空間，透過導覽、體驗「新板村派出所」模擬警察派出所、設施及各項警察工作，適時宣導及教育預防犯罪、人身與交通安全常識及法治觀念，達到寓教於樂的目的。
中和警分局呼籲，在年節期間民眾應加強注意防竊、防搶、反詐騙等犯罪預防，讓民眾能歡樂過新年！
(中時)
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