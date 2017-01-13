裘德洛大改花花公子形象 飾演霸氣教宗像川普？
在全球全面追求自由化的聲浪中，梵蒂岡卻選出了一位極端保守的教宗，將為天主教社會和全世界帶來甚麼樣的轉變？以花花公子角色形象深植觀眾心裡的裘德洛，首次在電視影集《年輕教宗》挑大樑，就突破以往既定的印象，飾演一個刻薄又野心勃勃的教宗，以他的權力來進行教廷的大改革。
裘德洛最近接受訪問時表示，他剛拿到《年輕教宗》劇本時最大的困惑是：「這種充滿怨恨心態、易怒、極端保守的領導者個性，會不會太過牽強？但是隨著川普即將入主白宮，我覺得這樣的角色就一點都不違和了。」這段話讓反川普的藝人名單上又多了一個重量級巨星。
裘德洛所飾演的庇護十三世外表年輕時尚，但是童年被父母遺棄的陰影和被修女堅定宗教的培養下，造就了他無情、狡猾、霸氣、迷人、果斷等矛盾的性格，他也必須在爾虞我詐的樞機主教團以及對上帝的信仰中取得自己的定位，讓《年輕教宗》也被劇評譽為教廷版的《紙牌屋》。
《年輕教宗》已經於去年在義大利等歐洲國家播出，原本大眾預期梵蒂岡會對這部爭議性十足的影集有所評論，義大利籍的導演羅索倫蒂諾表示，現今的教宗方濟各和《年輕教宗》中的教宗庇護十三世個性完全相反，行事作風開明且心胸開闊，他相信並不會造成教廷的困擾。《年輕教宗》將於1月16日起，每週一晚上10:00在數位平台上的FX頻道與美國同日播出。
(中時)
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