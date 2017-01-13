機械油防包子皮沾黏 「珍典食品」遭勒令停產
新北市「珍典食品有限公司」遭民眾檢舉，涉嫌在製作包子過程中使用食品機械油，食品藥物管理署指出，今天接獲訊息後，立刻會同新北市衛生局前往稽查，業者坦承使用食品機械潤滑油於機具刷毛上防沾黏，而刷毛會與麵糰直接接觸，業者使用方式不符合規定，已要求暫停生產、販售、封存產品，待抽驗結果出爐。
食藥署北區管理中心副主任魏任廷說，一般食品業者為防止麵團沾黏，都會使用沙拉油潤滑，但「珍典食品有限公司」坦承，使用礦物油「WHITE-OIL P-350」在生產機具刷毛上，這款礦物油雖為食品機械使用，但僅能用於麵團分割機的軌道面潤滑，不可拿來防止麵團沾黏，因違反食安法規定，命業者暫停作業、停止販售、封存產品、下游業者預防性下架產品，並抽驗產品檢驗。
食藥署目前正在釐清產品的安全性，確認是否符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，由於珍典食品使用礦物油防止麵團沾黏，已違反食安法規定，可依法開罰6萬到2億元。
(中時)
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