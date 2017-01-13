培養高端金融人才 深圳攜港中大成立金融智庫
根據和訊網報導，由深圳市政府委由香港中文大學（深圳）籌建的「深圳高等金融研究院」（深高金）12日揭牌成立，研究院理事長劉遵義在致辭時表示，深高金的未來發展將努力建成具國際影響力的金融教育研究機構，培養國家和區域高端人才、為國際交流、金融穩定與創新實踐提供強有力支撐。
深高金表示，深圳金融業的發展迅速，舉例來說，2009年至2012年，深交所IPO數量連4年超過紐交所、倫交所、港交所等全球主要交易所，居全球首位；2016年，全球金融中心指數（GFCI）顯示，深圳在全球86個金融中心中排名第19位，在大陸僅次於香港和上海。
但面臨著總體經濟金融形勢變化帶來的巨大挑戰時，應對關鍵基礎要素之一，則是對高端人才的儲備。深高金也因此點出未來5大任務，第一是培養高端創新人才；第二是開展高水準研究；第三是搭建國際交流平台；第四是承擔高端智庫功能；第五是與金融機構等廣泛合作。
(旺報)
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