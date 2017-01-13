春節將至 警加強防搶、防竊、反詐騙宣導
新北市中和警分局為加強春節期間超商防搶、防竊（扒）及反詐騙，今（13）日邀集轄區超商業者實施擴大犯罪預防宣導，會中特別針對超商如何協助警方通報詐欺車手取款案件及關懷提問之宣導作為。
警方將詐欺車手的特徵於會中宣導，使業者更易辨識及提防車手至店內ATM取款；除此之外，警方也將超商便民措施，如傳真、雲端服務等，加強宣導業者防範遭詐騙集團運用，提升民眾犯罪預防意識，強化自我防衛避免被害，確保民眾身體、財產安全。
中和警分局長陳銘宗表示，春節期間提醒民眾網路購物應利用商譽良好之購物（拍賣）平台，若使用通訊軟體交易或匯款應注意第三方詐騙；另接獲陌生電話，要求代管帳戶、操作ATM解除分期付款或借錢應急等電話時，應掛斷電話，速撥打165、110專線電話，或是到附近警察機構請員警代為查證，才可以確保不受騙，讓民眾歡樂過好年！
(中時)
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