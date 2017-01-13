泰南洪災救難基金成立 台商總會捐輸
泰國南部12省遭遇30年來最嚴重的洪災，泰國政府成立救難基金，希望民眾發揮人溺己溺的精神，踴躍捐輸幫助受災的民眾。泰國台商總會今天率先響應，將統計後公布善款捐出。
泰國公共服務部今天發布新聞指出，泰國南部12省遭受30年來最慘重的水災，許多民眾仍和大水搏鬥，泰國政府已經全力動員救援，並成立洪災救難基金，希望民眾捐輸善款幫忙災民。
要捐款的民眾可以在上班時間前往泰國曼谷市的總理府捐款，或者到泰京銀行專戶匯款（Disaster Victims Assistance Fund, Krung Thai Bank, Government House Branch, Account Number 067-0-06895-0）。泰國政府也批准在3月底前捐輸救災者可以抵扣150%稅收。
泰國台灣商會聯合總會今天召開理監事會，會中提案應捐款救助泰南災民，獲得理監事們大力支持，旅泰台商們紛紛慷慨解囊，正在統計捐款金額。
已知台商總會長劉樹添和榮譽總會郭修敏各捐出10萬泰銖響應、台商總會副總會長陳文瑞捐款5萬泰銖，其餘台商捐款金額陸續統計中，全數善款再另行公布，一併交給泰國政府，回饋泰國社會。
泰國國王瑪哈瓦吉拉隆功昨晚約見泰國總理帕拉育對南部水災災情和民眾受災情形表示關切，並希望政府盡快協助南部災民恢復正常生活，也要制定解決水患的計畫，來避免洪災危害百姓生計。1060113
(中央社)
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