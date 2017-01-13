雷諾涉排放造假遭調查 股價聞訊挫逾4%
法國檢方今天表示，調查人員將調查雷諾汽車（Renault）是否涉及柴油汽車排放測試造假，雷諾汽車股價聞訊一度重挫逾4%。
德國福斯汽車（Volkswagen）爆發排放造假醜聞後，法國獨立專家發現多家汽車製造商柴油引擎排放廢氣處於高危險水準，其中包括雷諾汽車。
法國檢方已經下令對汽車關鍵零件舞弊展開調查，並檢視執行測試的品質。
開盤漲幅超過1%的雷諾汽車股價一度重挫超過4%，台北時間晚間7時10分，雷諾汽車跌幅縮小至2.4%，來到84.16歐元。
另一家汽車大廠飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler），昨天傳出違反美國環保標準。飛雅特克萊斯勒排放過量廢氣的柴油卡車被控安裝隱藏軟體。
飛雅特克萊斯勒隨即否認這項指控，並誓言會和美國總統當選人川普政府合作，妥當解決這個問題。
福斯汽車爆發的排放造假醜聞至今在全球汽車產業仍餘波盪漾。
美國官員11日表示，福斯對被控的三項罪名將認罪，並支付總金額43億美元的罰金，達成和解。
美國司法部也起訴6名福斯主管，其中5人據信人在德國，1人上週在邁阿密被逮。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。