雷諾涉排放造假遭調查 股價聞訊挫逾4%

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法國檢方今天表示，調查人員將調查雷諾汽車（Renault）是否涉及柴油汽車排放測試造假，雷諾汽車股價聞訊一度重挫逾4%。

德國福斯汽車（Volkswagen）爆發排放造假醜聞後，法國獨立專家發現多家汽車製造商柴油引擎排放廢氣處於高危險水準，其中包括雷諾汽車。

法國檢方已經下令對汽車關鍵零件舞弊展開調查，並檢視執行測試的品質。

開盤漲幅超過1%的雷諾汽車股價一度重挫超過4%，台北時間晚間7時10分，雷諾汽車跌幅縮小至2.4%，來到84.16歐元。

另一家汽車大廠飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler），昨天傳出違反美國環保標準。飛雅特克萊斯勒排放過量廢氣的柴油卡車被控安裝隱藏軟體。

飛雅特克萊斯勒隨即否認這項指控，並誓言會和美國總統當選人川普政府合作，妥當解決這個問題。

福斯汽車爆發的排放造假醜聞至今在全球汽車產業仍餘波盪漾。

美國官員11日表示，福斯對被控的三項罪名將認罪，並支付總金額43億美元的罰金，達成和解。

美國司法部也起訴6名福斯主管，其中5人據信人在德國，1人上週在邁阿密被逮。1060113

(中央社)