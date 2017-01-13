潤娥唱小幸運送台粉 道具上錯凸槌

韓星潤娥今晚登台見粉絲，以流利中文對談，台下粉絲頻頻大喊示愛，她嘴甜回「我也愛你們」，一度發生上錯看板道具的情況，壓軸獻唱中文歌「小幸運」。

潤娥以韓國女子團體「少女時代」成員身分出道，跨足戲劇圈，近來與韓星池昌旭主演韓劇「THE K2」。晚間在台灣大學綜合體育館舉辦見面會，與3200人同樂，潤娥穿寶藍色長洋裝現身，甜唱「簡單愛」開場。

粉絲提問近來有什麼開心及難過的事？潤娥表示，開心有電影宣傳、拍古裝電視劇及和大家見面；難過是現在韓國太冷，她要拍戲，有點擔心。

潤娥笑說，剛在休息室喝珍珠奶茶，很好喝。播放池昌旭祝賀影片時，引起全場尖叫；不過現場發生小插曲，工作人員拿出看板道具，活動主持人張兆志發現內容有誤，但工作人員還是沒拿出正確看板，只能直接介紹「THE K2」紀錄，一度場面尷尬。

現場抽出幸運粉絲上台近距離互動，潤娥壓軸獻唱「小幸運」，甜喊很開心，希望有更多機會和大家見面，「我也愛你們」，並要粉絲好好照顧自己，不要擔心她，她很健康，直呼會好好吃，還貼心提醒粉絲「小心回家吧」。1060113

(中央社)