疑用機械油做包子 食藥署：最重罰2億

網友爆料，疑有黑心業者用機械潤滑油做包子、饅頭。食藥署今天會同新北市衛生局稽查，證實業者以機械用白礦油刷麵團，已命業者停產，目前正在封存產品，並啟動預防性下架。

一名網友在網路發文指出，一家位於新北市的包子饅頭店，竟以機械潤滑油代替沙拉油，抹在菜包、肉包、小籠包、豆沙包、芋泥包等食品上，曾撥打1919食安專線卻毫無下文，才轉而上網爆料。

衛福部食藥署北區管理中心副主任魏任廷表示，今已派員會同新北市政府衛生局，前往「珍典食品有限公司」進行稽查，業者坦言將食品機械潤滑油「WHITE-OIL P-350」（白礦油），塗抹在刷毛上，再塗抹於麵團，避免麵團沾黏。

魏任廷說，不肖業者行為已違反食安法第15條，命業者暫停作業、停止販售、封存產品、下游業者預防性下架產品，並抽驗產品檢驗，未來將依法處新台幣6萬元至2億元罰鍰。

至於下游業者有哪些以及白礦油吃下肚對身體有何影響？他僅表示，仍在調查中，會儘快公布檢驗結果；對於民眾質疑撥打1919食安專線卻沒下文，他僅表示收到檢舉會儘快展開調查。1060113

(中央社)