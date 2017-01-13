板橋區公所募愛心 捐年菜助弱勢家庭
農曆春節將至，為表達對弱勢家庭的關懷，新北市板橋區公所連結在地資源，將善心人士及機構團體所捐助之年菜分送給弱勢家庭，希望讓弱勢家庭在歲末寒冬時刻感受到社會溫暖。
板橋區公所表示，年菜發放活動募集年菜份數約110份，預計將在1月17、18日發放愛心年菜，發放對象主要為區內低收入戶、獨居長者及急難救助之家庭，預估將有逾500人受惠，而獨居長者之部份，因考量多數長者行動較為不便，將由板橋區公所社福志工親自送到府，讓來自民間的善心，傳送給更多的弱勢家庭。
板橋區公所區長林敬榜表示，年菜發放活動，感謝許多善心人士、機構團體長期默默付出，慷概解囊回饋鄉里，不只定期捐助年菜亦捐助民生用品（保溫罐、棉被等物資），讓弱勢家庭在基本食衣上不虞匱乏，並期許這些善心仍夠拋磚引玉，能獲得更多社會大眾善心人士迴響，用行動及愛心，共同為弱勢族群送上最溫暖的關懷。
(中時)
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