摩根大通去年獲利 再創新高

摩根大通周五公布，去年全年獲利達到247億美元，是繼2015年締造244.4億美元最高獲利以來再創新高。去年第4季摩根大通獲利年增24％至67.3億美元，相當於每股盈餘（EPS）1.71美元，高於路透調查分析師預期的1.44美元。去年第4季營收年增2.5％至243.3億美元，也高於分析師預期的239.5億美元。

(工商)