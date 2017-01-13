冬季風暴強襲 打亂歐洲交通

強烈冬季風暴今天襲擊歐洲，造成航班及火車取消、海岸地區發布洪水警戒。冬季風暴並導致法國一名女性遭倒塌樹木壓中身亡，以及33萬戶住家無電可用。

英國發布嚴重洪患警報，意味可能有嚴重淹水風險並危及生命。當局要求數個濱海社區撤離家園。

這個名為艾剛（Egon）的暴風雪也重創比利時和德國；德國媒體報導，法蘭克福機場取消120個航班。

歐洲之星（Eurostar）也取消倫敦與巴黎間2列火車。另外，180名乘客被迫在自布魯塞爾至巴黎的大力士高速列車（Thalys）上度過寒冷的一晚，列車到達巴黎時已比原訂時間晚10小時。（譯者：中央社蔡佳伶）1060113

(中央社)