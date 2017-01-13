反擊召妓文件指控 川普推特連發重批
美國總統當選人川普今天在推特連續發文，抨擊所謂俄羅斯握有他召妓被錄影把柄的文件，是兩黨的卑劣政治操作，他的團隊90日內會提出報告。
川普（Donald Trump）11日在記者會中，痛批報導俄羅斯握有他不當行為把柄的有線電視新聞網（CNN），和公布前英國間諜文件指控他在俄羅斯召妓被錄影的網路媒體BuzzFeed。美國情報機構陸續說明，文件中的指控內容未被證實。
震怒的川普對此餘怒未消，13日連續在推特（Twitter）推文批評這是政敵們的集體行動。川普寫到： 「事件結果是詐騙性指控，文件是由政治對手和恐怕將被控告的間諜所彙整。」
「事件內容全部是民主與共和兩黨卑劣的政治操作，假新聞！俄羅斯說沒這回事。看來『情報界』」公開的資料，甚至沒有獲得佐證，這永遠不會是事實。我的團隊90日內會有完整報告。」
川普也回應落選的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）陣營，近期批評聯邦調查局（FBI）不該在選前公布在其他人士電郵信箱中，發現希拉蕊擔任國務卿時期的電郵，結果卻一無所獲。如果沒有這件事，希拉蕊將是美國第45位總統。
川普推文寫到，「希拉蕊陣營對聯邦調查局（FBI）提出抱怨，根據他們的說法，希拉蕊根本就不該有資格參選，她罪行嚴重，聯邦調查局對她夠好了。希拉蕊落選是因為在錯誤的州進行活動，沒有熱忱！」
對於近期國會就內閣人選進行聽證會以及將有各種撤銷歐巴馬時期的立法與行政命令。川普推文說：「負擔不起的健保法案很快將成歷史。」
「所有內閣提名人看來都不錯，表現很好。希望他們都能做自己與表達他們的看法。不是我的看法！」1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。