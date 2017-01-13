反擊召妓文件指控 川普推特連發重批

美國總統當選人川普今天在推特連續發文，抨擊所謂俄羅斯握有他召妓被錄影把柄的文件，是兩黨的卑劣政治操作，他的團隊90日內會提出報告。

川普（Donald Trump）11日在記者會中，痛批報導俄羅斯握有他不當行為把柄的有線電視新聞網（CNN），和公布前英國間諜文件指控他在俄羅斯召妓被錄影的網路媒體BuzzFeed。美國情報機構陸續說明，文件中的指控內容未被證實。

震怒的川普對此餘怒未消，13日連續在推特（Twitter）推文批評這是政敵們的集體行動。川普寫到： 「事件結果是詐騙性指控，文件是由政治對手和恐怕將被控告的間諜所彙整。」

「事件內容全部是民主與共和兩黨卑劣的政治操作，假新聞！俄羅斯說沒這回事。看來『情報界』」公開的資料，甚至沒有獲得佐證，這永遠不會是事實。我的團隊90日內會有完整報告。」

川普也回應落選的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）陣營，近期批評聯邦調查局（FBI）不該在選前公布在其他人士電郵信箱中，發現希拉蕊擔任國務卿時期的電郵，結果卻一無所獲。如果沒有這件事，希拉蕊將是美國第45位總統。

川普推文寫到，「希拉蕊陣營對聯邦調查局（FBI）提出抱怨，根據他們的說法，希拉蕊根本就不該有資格參選，她罪行嚴重，聯邦調查局對她夠好了。希拉蕊落選是因為在錯誤的州進行活動，沒有熱忱！」

對於近期國會就內閣人選進行聽證會以及將有各種撤銷歐巴馬時期的立法與行政命令。川普推文說：「負擔不起的健保法案很快將成歷史。」

「所有內閣提名人看來都不錯，表現很好。希望他們都能做自己與表達他們的看法。不是我的看法！」1060113

(中央社)