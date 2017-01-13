美國銀行上季獲利年增43％

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美國銀行周五公布，去年第4季獲利年增43％至47億美元，相當於每股盈餘（EPS）0.40美元，高於分析師預期的0.38美元。去年第4季營收年增2.1％至199.9億美元，但經調整後的營收202.2億美元不及分析師預期。該銀行周五也宣布，今年上半股票回購計畫總額從25億美元擴大為43億美元。

(工商)