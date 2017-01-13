基地台偽裝成水塔　議員會勘違法基地台

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新北市議員張瑞山接獲民眾檢舉，有行動電話基地台偽裝成水塔，今率隊前往中和區中興街115巷某公寓頂樓會勘。（葉書宏攝）

新北市議員張瑞山接獲民眾檢舉，有行動電話基地台偽裝成水塔，今率隊前往中和區中興街115巷某公寓頂樓會勘。（葉書宏攝）

新北市議員張瑞山接獲民眾檢舉，有行動電話基地台偽裝成水塔。（葉書宏攝）

新北市議員張瑞山接獲民眾檢舉，有行動電話基地台偽裝成水塔，今率隊前往中和區中興街115巷某公寓頂樓會勘，NCC（國家通訊傳播委員會）北區監理處通信科也派員到場，將盡速調查基地台是那家電信公司架設，最高可依電信法開罰50萬元。

張瑞山表示，附近民眾相當擔心基地台電磁波，會影響到身體健康，業者架設基地台應該依法提出申請，需要獲得公寓居民同意，業者一旦發現偽裝基地台曝光，就會連夜拆除逃避罰款，相關單位應該主動介入調查。

當地民眾表示，一年來有民眾陸續死於癌症，且覺得身體不舒服，才揭露是基地台偽裝進駐社區，實在太可惡了！

NCC北區監理處通信科指出，業者違法架設基地台必須拆除，但基地台的電滋波屬於非游離性電滋波，不少民眾誤解會造成身體病變，是不正確的觀念。

(中時)