五月天瑪莎獻聲《樂高蝙蝠俠電影》 粉絲猜不出演哪位？！
電影《樂高蝙蝠俠電影》中文配音陣容堅強，配音藝人高達７位之多，日前推出60秒的中文配音預告，讓網友猜每個明星的配音角色，短短３天就觸及超過11萬名網友，觀看將近3萬人次，同時有數百名網友在底下留言猜測，原來蝙蝠俠/布魯斯韋恩由五月天瑪莎配音，他特意揣摩的嗓音符合蝙蝠俠的孤高特質，卻也是最難被猜出的一位，連粉絲都留言：「太難猜了！」
蝙蝠女由丁噹配音，清亮的嗓音被網友認出的比例很高，管家阿福由嗓音特殊的乱彈阿翔配音，羅賓則是活潑的鼓鼓，邪惡又有趣的小丑則是由宇宙人阿奎配音，另外還有宇宙人的方Q與家家分別為超人與高譚市市長獻聲，在網路上引起熱烈討論。
7位相信音樂歌手組成的「宇宙最團結配音陣容」，前後花了長達1.5個月的密集配音時間，除了五月天瑪莎，歌手丁噹、乱彈阿翔、鼓鼓、家家、宇宙人阿奎與方Q都是第一次配音的新手，在這1.5個月中，瑪莎還歷經連續9天的五月天傳奇演唱會，正在發行專輯中的鼓鼓、籌備單曲發行與演唱會的乱彈阿翔、支持公益活動的丁噹與參加各種公開商演的家家、宇宙人阿奎與方Q也都在年底商演忙錄的檔期中，完成這次的配音工作。
(中時)
關鍵字：五月天
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