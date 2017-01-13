統一和談 賽普勒斯堅持土耳其撤軍

我要評比

賽普勒斯總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）今天表示，任何有關賽普勒斯重新統一的協議，必須納入約3萬土耳其軍隊從這個地中海東部島國撤離。

他在日內瓦告訴記者：「我們的立場仍然是，我們必須就土耳其軍隊撤離達成協議。」這場針對終結賽普勒斯分裂狀態的談判，自9日起在日內瓦展開。

不過，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在電視轉播的評論中說，軍隊完全撤離「不可能」。

儘管如此阿納斯塔西亞迪斯仍表示，在日內瓦的和談升高了達成協議的希望。

在與土耳其裔賽普勒斯領導人阿肯哲（Mustafa Akinci）以及來自希臘、土耳其和賽普勒斯前殖民宗主國英國的高層外交官會談後，這位希臘裔賽普勒斯領導人告訴記者：「我們正走在創造希望的路途上。」

不過，艾爾段悲觀得多。

他說，土耳其裔賽普勒斯人「勤奮且懷抱誠意工作」，但希臘裔賽普勒斯人的賽普勒斯共和國（Republicof Cyprus）以及雅典當局「仍有不同期待」。（譯者：中央社周慧盈）1060113

(中央社)