俄不滿美軍部署波蘭 北約：比例適當

我要評比

美國日前派遣大批美軍部署波蘭，俄羅斯官方指責這對俄羅斯安全帶來威脅。對此，北大西洋公約組織官員表示，美軍部署的比例適當。

美軍日前派遣3500名美軍前往波蘭，還有87輛坦克與144輛裝甲車，這是美國數十年來最大的歐洲軍隊部署行動，也引來俄羅斯的大聲抗議，指控美方舉動威脅俄羅斯的利益與安全，。

北約（NATO）副秘書長高特莫勒（Rose Gottemoeller）接受波羅的海新聞社（BNS）訪問時表示，美軍的部署是符合比例適當、經過衡量、防衛性舉動，這是刻意的行為，但並非基於任何急切行動。

高特莫勒表示，儘管對於俄羅斯近年來的侵略行動感到擔憂，但並未看到北約對入侵北約領域有直接威脅。她認為這或許是因為北約近年來積極防禦，阻止任何威脅。

不過，她也強調，對於和莫斯科對話、減少意外發生，北約一直抱持高度興趣。1060113

(中央社)