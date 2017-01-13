俄不滿美軍部署波蘭 北約：比例適當
美國日前派遣大批美軍部署波蘭，俄羅斯官方指責這對俄羅斯安全帶來威脅。對此，北大西洋公約組織官員表示，美軍部署的比例適當。
美軍日前派遣3500名美軍前往波蘭，還有87輛坦克與144輛裝甲車，這是美國數十年來最大的歐洲軍隊部署行動，也引來俄羅斯的大聲抗議，指控美方舉動威脅俄羅斯的利益與安全，。
北約（NATO）副秘書長高特莫勒（Rose Gottemoeller）接受波羅的海新聞社（BNS）訪問時表示，美軍的部署是符合比例適當、經過衡量、防衛性舉動，這是刻意的行為，但並非基於任何急切行動。
高特莫勒表示，儘管對於俄羅斯近年來的侵略行動感到擔憂，但並未看到北約對入侵北約領域有直接威脅。她認為這或許是因為北約近年來積極防禦，阻止任何威脅。
不過，她也強調，對於和莫斯科對話、減少意外發生，北約一直抱持高度興趣。1060113
(中央社)
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