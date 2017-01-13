價值觀改變？大陸兒童不再想當科學家
經濟合作暨發展組織（OECD）日前公布2015年的國際學生能力測試（PISA）結果顯示，中國大陸「將來期望進入科學相關行業從業的學生比例」為16.8%，還不及OECD國家24.5%的均值。
科技日報報導，中國青少年研究中心首席專家孫雲曉表示，1980年代，當科學家是許多孩子的夢想，「這也是之後我國科技人才隊伍迅速壯大的一個重要原因。如今，科學技術職業對年輕人的吸引力已大不如前」。
孫雲曉說，「這是一個關乎國家發展的嚴重問題。如不儘早重視並著手解決，不久我們就將感受到科技人才荒帶來的負面影響和巨大損失」。
孫雲曉說，中國青少年研究中心2013年底對大陸5696名中小學生的調查發現，只有32.3%的高中生將來想從事科學相關工作，比美國和南韓少17和12個百分點，這兩個國家的數字分別是49.3%和44.6%。
縱向看，中國小學生將來想從事科學相關工作的有52.5%，初中生有47.5%，可見，孩子年齡愈大，想當科學家的占比愈少。
大陸中科院一名研究員前幾年對北京市1000多名中小學生的調查更能說明問題：在9個未來希望從事的職業中，選擇「科學家」的人數居倒數第3，只比工人和農民排名靠前。
報導引述中國青少年研究中心一項調查顯示，高中生未來選擇職業的標準，首先是適合自己，其次是收入、穩定性、能力發揮、工作環境等。按照這些標準，科學技術職業的吸引力不如那些與經濟相關的職業，比如企業管理人員，也不如那些時尚的職業，比如設計師。
孫雲曉認為，「價值觀的變化可能是一個更深層的影響因素」。一些青少年不願意從事科學等工作負擔重或需要做出犧牲的職業，還有一些青少年傾向優先考慮金錢，科學技術並不被認為是一個回報率足夠高的職業。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。