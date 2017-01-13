價值觀改變？大陸兒童不再想當科學家

經濟合作暨發展組織（OECD）日前公布2015年的國際學生能力測試（PISA）結果顯示，中國大陸「將來期望進入科學相關行業從業的學生比例」為16.8%，還不及OECD國家24.5%的均值。

科技日報報導，中國青少年研究中心首席專家孫雲曉表示，1980年代，當科學家是許多孩子的夢想，「這也是之後我國科技人才隊伍迅速壯大的一個重要原因。如今，科學技術職業對年輕人的吸引力已大不如前」。

孫雲曉說，「這是一個關乎國家發展的嚴重問題。如不儘早重視並著手解決，不久我們就將感受到科技人才荒帶來的負面影響和巨大損失」。

孫雲曉說，中國青少年研究中心2013年底對大陸5696名中小學生的調查發現，只有32.3%的高中生將來想從事科學相關工作，比美國和南韓少17和12個百分點，這兩個國家的數字分別是49.3%和44.6%。

縱向看，中國小學生將來想從事科學相關工作的有52.5%，初中生有47.5%，可見，孩子年齡愈大，想當科學家的占比愈少。

大陸中科院一名研究員前幾年對北京市1000多名中小學生的調查更能說明問題：在9個未來希望從事的職業中，選擇「科學家」的人數居倒數第3，只比工人和農民排名靠前。

報導引述中國青少年研究中心一項調查顯示，高中生未來選擇職業的標準，首先是適合自己，其次是收入、穩定性、能力發揮、工作環境等。按照這些標準，科學技術職業的吸引力不如那些與經濟相關的職業，比如企業管理人員，也不如那些時尚的職業，比如設計師。

孫雲曉認為，「價值觀的變化可能是一個更深層的影響因素」。一些青少年不願意從事科學等工作負擔重或需要做出犧牲的職業，還有一些青少年傾向優先考慮金錢，科學技術並不被認為是一個回報率足夠高的職業。1060113

(中央社)