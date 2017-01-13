蔡總統盼單向外援走向雙邊合作

總統蔡英文今天在薩爾瓦多與媒體早餐餐敘時指出，外交政策應該有一些不同思考，過去比較著重單純、單向的外援，將來希望走向以協助經濟社會發展為重心的雙邊合作模式。

蔡總統說，這趟旅程，對身經百戰的外交官而言是具挑戰旅程，更何況對媒體朋友或不熟悉外交作業或行程的團員來說，是很大挑戰。

蔡總統表示，這趟旅程走了4個國家，大家親身有所體驗，有各種不同文化、歷史背景等，但總體來講，中美洲這幾個國家已經脫離早先的動亂時期，治安大幅改善，這種和平帶來人民對未來的期待。

蔡總統說，她與各國領袖交換意見的過程，注意到各國政府特別注意，也特別聚焦在經濟發展，政府治理重心在提升經濟之外，也在於基礎建設教育、醫療衛生等，甚至宏都拉斯已經幾次派人到台灣考察健保與社會福利制度。

因此，蔡總統表示，在外交的政策與作法上，應該開始有一些不同的思考，過去比較著重的單純的外援、單向的外援，將來希望走向以協助經濟社會發展為重心的雙邊合作模式，也希望強化經貿與市場在雙邊合作上的角色。

蔡總統說，說到市場，上次與這趟旅程，她深刻體驗，如果以市場為導向，形成經貿合作的種種方案，會對雙方帶來互利互惠的效果。

至於要聚焦哪些市場，蔡總統說，事實上，在過去幾天的討論，覺得有3個很重要的市場，值得後續形塑與這些國家經貿關係上，可以持續去發掘，第1是中南美洲各國的內需市場與周邊國家市場、第2是北美洲市場、第3是亞洲市場。

蔡總統說，紡拓會理事長告訴她，這趟旅程後，紡織業者將會重新檢討與思考，形成紡織產業在全球佈局新的策略。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。蔡總統12日（當地時間）下午抵達薩爾瓦多，在此停留1夜，這是蔡總統出訪中美洲4友邦的最後一站；她傍晚將搭機轉赴美國舊金山過境；台北時間15日返抵國門。1060113

(中央社)