UN人權特使抵緬甸 調查鎮壓洛興雅人案

我要評比

聯合國（UN）緬甸人權特使今天抵達動盪的若開邦，調查緬甸安全部隊鎮壓洛興雅穆斯林情事。

法新社報導，緬甸人權特使李亮喜抵達若開邦首府實兌，這是為期12天訪問，調查緬甸邊界種族動亂地區暴力升高案的一部分。

李亮喜批評緬甸對待洛興雅人的方式，使得她在之前造訪緬甸時，面臨威脅，並遭佛教強硬派大罵「娼妓」。

北部若開邦的洛興雅人過去3個月遭緬甸軍方鎮壓，聯合國表示，軍方鎮壓已經迫使至少6萬5000洛興雅人逃離，跨越邊界前往孟加拉。

根據1名在現場的法新社記者，李亮喜抵達實兌後，隨即會見執政黨全國民主聯盟和軍方的高階地方官員。1060113

(中央社)