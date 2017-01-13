2016年中國大陸實際使用外資8132.2億元 年增4.1％

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

中國網13日報導，中國商務部消息，2016年1～12月，中國實際使用外資金額8132.2億元人民幣，年成長4.1％。商務部外資司負責人指出，全國吸收外資規模總體保持穩定，外商投資延續向高端產業聚集的態勢。

商務部外資司負責人指出，2016年1-12月，全中國新設立外商投資企業27900家，年成長5％；實際使用外資金額8132.2億元人民幣，年增4.1％（未含銀行、證券、保險領域資料，下同），12月當月，全中國新設立外商投資企業3545家，年增21.1％；實際使用外資金額814.2億元人民幣，年成長5.7％。

服務業實際使用外資金額5715.8億元人民幣，年增8.3％，占外資總量的70.3％。其中，資訊、諮詢服務業，電腦應用服務業，綜合技術服務業，分銷服務，零售業實際使用外資，年增率分別為59.8％、112.8％、66.4％、42.9％和83.1％。高技術服務業實際使用外資955.6億元人民幣，年成長86.1％。

(工商)