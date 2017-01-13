外長：台尼元首會面報導造成外交事件

外交部長李大維今天表示，這次總統出訪隨行媒體報導造成「外交事件」，尼加拉瓜認為優先接待蔡總統，但國內某媒體報導令人費解，他另直言「不要跟著環球時報起舞」。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。蔡總統12日（當地時間）下午抵達薩爾瓦多，在此停留1夜，這是蔡總統出訪中美洲4友邦的最後一站；她傍晚將搭機轉赴美國舊金山過境；台北時間15日返抵國門。

總統蔡英文今天在薩爾瓦多與媒體早餐餐敘，李大維先行進行開場致詞，他表示有幾個觀念性問題要跟大家聊一下。

李大維說，很高興總統率團到邦交國訪問 這是非常重要無法取代的工作，因為元首面對面握手深入交談交流搏感情，是任何其他人無法取代的功能，宏都拉斯總統稱蔡總統是宏國最喜愛的女兒，尼加拉瓜總統則稱她姐妹等等，這是總統人格特質達成無法想像的意外成果。

他話鋒一轉指出，每個國家有不同的文化，領導人的出身背景不見相同，「因此一些行事的風格邏輯與我們的習慣未必一致」，造成媒體困擾，但坦白說也造成「外交事件」。

李大維說，昨天有尼國媒體引述國內某英文媒體的報導，指隨行記者團看轉播才知道兩國元首進行會晤，報紙引述某些立委的評論，昨天早上尼國外交部次長奉尼國副總統命令打電話給我們，對媒導的內容表示不滿與憤怒，他們表示這次尼國總統奧蒂嘉見的第一個外國團就是蔡總統，他們認為對蔡總統的接待是特別的優先，對國內某媒體的報導令人費解，或許國內媒體需要多多思考。

他說，這幾天也有其他的相關外交新聞佔了國內媒體版面，也有許多專家有評論，但應要從歷史的眼光來看，兩岸外交對峙是沒有煙硝的戰爭，從他參加外交工作的第一天開始就是如此，且那時的煙硝的狀況要熾烈的太多。

李大維表示，當然過去有段時間或許大家覺得情形不一樣，但容他坦白說 「那也只是檯面下的平靜」，今後外交團隊會兢兢業業，好好應付讓國家外交利益獲得最大保障，「容我多講一句話，我們不要跟著環球時報報導起舞」。1060113

(中央社)