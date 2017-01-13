蔡總統盼邦交植基於更穩固經貿基礎

總統蔡英文今天在薩爾瓦多與媒體早餐敘時指出，2次出訪中南美洲的邦交國後，將提出對這些邦交國的經貿政策，並提出配套措施，讓邦交能植基在更穩固的經貿基礎上。

蔡總統表示，經過這幾天訪問，希望未來能對邦交國做幾件事。第一、將請產業跟市場專家來友邦考察；第二、鼓勵與協助企業界組團來訪問，跟在地企業互動，找出投資跟貿易機會；第三、則是考量中美洲國家間或是中美洲與美國間的自由貿易協定，在此地區進行經貿布局。

另外，總統指出，就像南向政策，人才最重要，過去透過獎學金跟各種專案，讓友邦的年輕人到台灣接受教育，跟台灣年輕人互動，希望持續擴大獎學金交流機制，將來在亞洲矽谷等計畫裡，協助跨國青年創業。

她也提到，將來會持續協助友邦的基礎建設與公共醫療衛生建設，尤其是基礎建設，將找尋可行的商業模式，以互利互惠的角度來考慮未來計畫。

蔡總統說，經過兩次出訪中南美洲的邦交國後，將進行總整理，就像新南向政策一樣，提出對這些邦交國家的經貿政策，並提出配套措施，讓邦交能植基在更穩固的經貿基礎上。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。蔡總統12日（當地時間）下午抵達薩爾瓦多，在此停留1夜，這是蔡總統出訪中美洲4友邦的最後一站；她傍晚將搭機轉赴美國舊金山過境；台北時間15日返抵國門。1060113

(中央社)