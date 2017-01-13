政大蔣公銅像遷移案付委 教師憂心引發省籍紛爭

政治大學13日舉行校務會議，通過學生提案，由11名師生籌組「遷移銅像案委員會」，討論是否移除校內的前總統蔣中正銅像；政大學生多為此表達認同，認為將威權形象從校園內移除的做法，是邁入轉型正義的第一步；校內有教師質疑此舉將會挑起省籍紛爭。

政大校內設有兩座大型蔣公銅像，分別位於圖書館與後山圓環上；去年2月28日時滿二二八事件屆滿68周年，政大學生社團「政大野火陣線」在去年發起張貼228事件受難者人物海報；同時校內蔣公銅像遭噴漆，照片還被上傳到網路，雖引發爭議，「政大野火陣線」卻主張威權體制應從校園移除，在去年3至4月間便向校方提案遷移蔣公銅像，直到1月的校務會議才獲得討論。

「政大野火陣線」在社團臉書發文指出，在校務會議現場，有教師質疑學生提出這項訴求，目的是要挑起省籍紛爭；政大學生吳柏翰以自身經驗回應，年輕學子早無省籍意識，但如果要以身分來說，身為外省第三代，認為政治受難者也包含不少外省人，「為何外省人彷彿在台灣社會背有原罪」；他認為應釐清歷史真相，標籤才得以有卸除的契機。

整場會議耗時約4小時討論，最後投票結果有52票贊成、16票反對，蔣公銅像遷移案確定交委員會，而校方即將成立的銅像處置委員會，由政大國發所教授李酉潭擔任召委，另再加上其他7名教授、3名學生，共有11人；而委員會將會研議決定是否遷移，而遷移程序、時間與安置地等，將會再回到校務會議進行最後的討論。

(旺報)