福建平潭首趟對台直航春運 航班開駛

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中新網13日報導，1月13日上午9時，百餘名旅客在福建平潭澳前客滾碼頭乘坐「海峽號」，踏上來台旅程。這是當天2017中國春運啟動後，平潭兩岸直航航線開駛的首趟航班。

平潭海事部門表示，由於近期福建轄區漁船事故多發，結合平潭海域返鄉船舶較多、海上渡運繁忙等特點，執法人員已完成轄區所有客渡船的安全檢查，要求所有參與渡船在春運前開展應急演習演練，並針對轄區船舶、航運公司、涉水工程展開一系列安全大檢查行動。

(工商)