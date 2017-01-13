富國銀行上季獲利下滑

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富國銀行周五公布，去年第4季獲利52.7億美元，相當於每股盈餘（EPS）0.96美元，低於前一年同期的1美元，也不及分析師預期，主因是房貸營收萎縮再加上偽造帳戶醜聞所致。去年第4季營收215.8億美元，與前一年同期持平但低於分析師預期的224.5億美元。

(工商)