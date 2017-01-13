雅加達省長候選人首場辯論 闡述願景
印尼2月中將舉行全國地方首長選舉，首都雅加達選情白熱化，3組候選人今天舉行首場電視辯論，各自闡述政見，力求打造廉潔、扶貧、提升就業機會的雅加達。
雅加達選舉委員會舉辦3場雅加達省長候選人辯論會，第一場辯論會於今日晚間登場。
3組候選人分別是執政黨民主奮鬥黨推出的鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）；前總統尤多約諾長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和雅加達省府官員希爾菲娜（Sylviana Murni）；大印尼運動黨主席普拉伯沃推出前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。
鍾萬學在會中表示，廉潔正直是首要之務，他若勝選第一個要解決就是官僚積習，如此一來，雅加達未來5年的所有計劃才能順利推展。
他也不忘趁機推銷自己省長任內的政績。他說，大家都看到雅加達的河流變乾淨了，公務員的服務變好了。
鍾萬學說，領袖的人格特質和正直是相當重要的條件，他和競選搭檔查羅特有豐富的經驗可以繼續領導雅加達。
阿尼斯表示，他若勝選，將推動雅加達社會福利及經濟發展，實施高品質的教育，並杜絕毒品犯罪。
他說，「我們想要人人都能接受高品質的教育並完成學業，家長能安心地把小孩交給學校，學生能夠有好品德並具競爭力」。
阿古斯表示，他若勝選，首要之務是推動扶貧的直接援助的計畫。他的競選團隊訂出10套幫助窮人改善生活的計畫。
其次，他將每年編列大筆預算，推動「強化社區」的計劃，以減少失業率並增加就業機會，同時提升教育品質，關注教師福利
阿古斯也承諾，他會在提升雅加達經濟成長的同時，不會強迫居民遷移至他處。
此外，他說自己有16年從軍的經驗，已經習慣於維持正直的作風，如果他勝選，他和副省長都會維持這樣的廉正風氣。1060113
(中央社)
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