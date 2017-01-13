凱瑞訪越展開告別之旅 捍衛美國政策

卸任在即的美國國務卿凱瑞（John Kerry）今天在越南展開任內最後的訪問之旅，在準總統川普揚言棄TPP而去的情況下，捍衛華府「重返亞洲」的政策。

不過凱瑞也表示，儘管川普（Donald Trump）數位內閣人選發出鷹派言論，他有信心下屆政府將謹守目前的亞洲安全和平原則。

越南堅定支持歐巴馬總統擁抱亞洲的策略，包括簽署跨太平洋夥伴協定（TPP），但隨著川普指責不受約束的全球貿易使美國就業機會流失，誓言上任第一天就廢除TPP，這些多年來的努力遭到嚴重破壞。

凱瑞則設法讓地主越南安心，表示華盛頓不打算背棄貿易或亞洲盟邦。

他說：「如今，TPP自身的未來陷入未定之天，這不是秘密。」他坦承，全球化證明會讓美國選民「不安」。但他指出，推出TPP的原因沒有改變。

凱瑞在胡志明市堅稱，自由貿易創造工作機會，「保護主義式的貿易作法不會成功」。

提到引發糾紛的南海時，凱瑞對一所大學的聽眾指出，國家無論大小，均應避免挑釁，任何爭端都應依據國際法和平解決。

凱瑞說，他「有信心，下屆政府將繼續秉持相同的良善信念，堅守我剛才明確有力表達的政策」。1060113

(中央社)