駐奈處遭摘牌 蔡總統：無助兩岸關係

駐奈經貿辦事處被要求「摘牌更名」，總統蔡英文今天表示，這些動作對維持兩岸和平穩定關係沒有助益，或許中國大陸當局應坐下來想一想，現在的策略究竟有多少效益。

蔡總統出訪中美洲，在薩爾瓦多與媒體早餐敘。奈及利亞要求駐奈經貿辦事處「摘牌更名」成為關注焦點，媒體詢問，現在中國試圖朝台灣的非邦交國下手，這對台灣外交是否有很大的困難？政府打算用何種方式增進與非邦交國關係？

蔡總統表示，「我們不是完全沒有實力的國家，我們也有一定能力處理外部的關係」，她也注意到中國大陸近來有一些動作。

總統重申，這些動作真的對兩岸關係沒助益，對維持和平穩定關係也沒助益，或許中國大陸當局應該坐下來想一想，現在的策略究竟有多少效益？對兩岸關係、跟周邊國家關係還有區域穩定和平，是不是有助益。

媒體詢問台灣是否要以靜制動？蔡總統說，看不一樣的情況，有不一樣的策略。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。蔡總統12日（當地時間）下午抵達薩爾瓦多，在此停留1夜，這是蔡總統出訪中美洲4友邦的最後一站；她傍晚將搭機轉赴美國舊金山過境；台北時間15日返抵國門。1060113

(中央社)