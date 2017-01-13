蔡總統：聽過籌碼說 台灣有能力面對
總統蔡英文與美國總統當選人川普通電話後，傳台灣恐成美國與中國大陸角力籌碼。蔡總統今天表示，聽說過「籌碼說」，但台灣有能力面對，且會以台灣利益為優先。
蔡總統在薩爾瓦多與媒體早餐敘答覆提問時表示，「我也聽過所謂籌碼說，但是我們真的不要忘了，以整體國力來講，我們也不算是一個小國家。」
她表示，「到巴拉圭去的時候，巴拉圭總統曾告訴我說：妳的國家比妳想像的還要大。」事實上，「我們確實是有一定實力的國家，我們也有一定能力來處理周邊關係、與重要友邦的關係」。
蔡總統表示，在處理所有關係的過程中，最重要原則是台灣的利益，還有台灣的民意，人民對整體對外關係抱持何種看法。
她表示，不希望處理對外關係時造成內部分歧，希望國內在處理對外關係時，大家能坐下來好好溝通，形成一個完整的力量，如此在對外處理時能有更多力量，也能更完整地展現台灣人民的意志力。
總統說，「所以我聽過這種講法，但是我覺得我們應該有能力來面對這些，而且以台灣的利益為優先」。
蔡總統也指出，台灣不論在經濟貿易上，或在其他議題，比如國防、國際合作事務上，都願意與每個國家共同合作。
她表示，就像新南向政策，「我也說過，如果中國大陸願意的話，我們也願意在新南向政策上考慮有沒有合作的可能性。同樣地，在區域問題、全球性議題上，只要能找出大家共同利益，或者能在國際社會最需要處理的議題上貢獻力量，我們都願意參與」。
蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。蔡總統12日（當地時間）下午抵達薩爾瓦多，在此停留1夜，這是蔡總統出訪中美洲4友邦的最後一站；她傍晚將搭機轉赴美國舊金山過境；台北時間15日返抵國門。1060113
(中央社)
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