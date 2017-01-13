蔡總統：願協助友邦創造更多就業機會

總統蔡英文今天在薩爾瓦多與媒體早餐餐敘時說，尼加拉瓜總統奧蒂嘉強調替人民創造就業機會，台灣願意一起幫忙，讓邦交國包括尼加拉瓜，能為人民創造出更多的就業機會。

媒體詢及，尼加拉瓜總統奧蒂嘉透過修憲才有第3次連任，客觀上是民主倒退的狀況，沒有民主國家會發生這種狀況，如何看待？

蔡總統表示，這次出訪，發現這幾個國家已經脫離動亂時期，開始走向國家建設時期，人民對國家發展、就業都非常期待。

總統說，奧蒂嘉與夫人也都強調為人民創造就業機會，這是政府重要責任，就這些部分，台灣願意一起幫忙，讓邦交國包括尼加拉瓜，能為人民創造出更多的就業機會。

蔡總統表示，當社會走向比較穩定且富裕的時候，也是這個社會開始走向民主道路的動能，她不便評論每個國家內部的政治，但希望透過經濟貿易合作，促進他們經濟與社會發展，相信也會帶來他們更走向民主道路上的動能。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。蔡總統12日（當地時間）下午抵達薩爾瓦多，在此停留1夜，這是蔡總統出訪中美洲4友邦的最後一站；她傍晚將搭機轉赴美國舊金山過境；台北時間15日返抵國門。1060113

(中央社)