蔡總統：願協助友邦創造更多就業機會
總統蔡英文今天在薩爾瓦多與媒體早餐餐敘時說，尼加拉瓜總統奧蒂嘉強調替人民創造就業機會，台灣願意一起幫忙，讓邦交國包括尼加拉瓜，能為人民創造出更多的就業機會。
媒體詢及，尼加拉瓜總統奧蒂嘉透過修憲才有第3次連任，客觀上是民主倒退的狀況，沒有民主國家會發生這種狀況，如何看待？
蔡總統表示，這次出訪，發現這幾個國家已經脫離動亂時期，開始走向國家建設時期，人民對國家發展、就業都非常期待。
總統說，奧蒂嘉與夫人也都強調為人民創造就業機會，這是政府重要責任，就這些部分，台灣願意一起幫忙，讓邦交國包括尼加拉瓜，能為人民創造出更多的就業機會。
蔡總統表示，當社會走向比較穩定且富裕的時候，也是這個社會開始走向民主道路的動能，她不便評論每個國家內部的政治，但希望透過經濟貿易合作，促進他們經濟與社會發展，相信也會帶來他們更走向民主道路上的動能。
蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。蔡總統12日（當地時間）下午抵達薩爾瓦多，在此停留1夜，這是蔡總統出訪中美洲4友邦的最後一站；她傍晚將搭機轉赴美國舊金山過境；台北時間15日返抵國門。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。