一例一休影響！台大減週六門診被罵翻 名醫苦求外界別再攻擊
一例一休政策上路，對許多行業造成衝擊，台大醫院日前就宣布將疏散週六門診就醫的病人，協調到週間看診，未料卻引起外界反彈。對此，台大婦產科名醫施景中今（13）日就於臉書發文，籲各界別再攻擊，盼能多給醫生時間救助更多急重症患者與陪伴家人。
施景中今日於臉書發文，籲請社會大眾、媒體別再攻擊台大為因應一例一休而將取消周六門診，懇求外界能給予醫生更多的時間，用在救助急重症病人、教育年輕後進；不該只是為方便民眾就醫權益，就放棄醫學中心應該做的事，「還有我也有家人，我也想假日陪她們。」
貼文一出，立刻引起熱烈迴響，網友紛紛留言，醫護人員辛苦了！不到6小時，該篇目前已有近150次分享，超過8萬次按讚。
(中時電子報)
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