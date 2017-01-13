61歲鄭進一生女卻不娶 原因曝光

鄭進一今日帶著5歲女兒鄭咩上節目。(民視提供)

61歲音樂才子鄭進一情史豐富，過去曾歷經2段婚姻，除了長子鄭倫境，5年前女友又為他生下女兒鄭羽潼（鄭咩），鄭進一雖喜獲愛女，卻也斬釘截鐵地表示不會跟孩子的媽結婚。

鄭進一今(13日)帶著寶貝女兒上好友余天節目《王牌雙響炮》，也透露了堅持不結婚的原因，據《聯合報》報導，鄭進一自認不能結婚，因為無法接受女友婚後變老婆，態度也變了，直言「再結婚肯定還是會離」，所以還是跟孩子的媽當男女朋友就好。

雖然鄭進一個性風流，不過女友就透露自女兒出生後，鄭進一幾乎每天待在家陪伴，讓她放心不少，鄭進一也坦言因為每次出門不到幾小時，就想回家看女兒，果然父愛爆棚。

(中時電子報)