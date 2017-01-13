小鍋牛推出義式Campania拿波里年菜饗宴搶市

遠嫁拿坡里的廚娘劉筱璇及其義大利籍的先生Pasquale Di Dato，現場烹調道地的Campania拿坡里年菜。（圖／曾麗芳）

專研義大利料理的「K2小蝸牛」負責人王嘉平（左2）邀請劉筱璇（左1）及其義大利籍的先生Pasquale Di Dato合作舉辦「拿坡里道地年菜饗宴」。（圖／曾麗芳）

義大利人會在新年除夕大餐時準備招財扁豆豬肉腸，在新年倒數前吃掉，象徵新的一年會財源滾滾。（圖／曾麗芳）

農曆春節將至，位於台中7期順天經貿廣場的小蝸牛義式餐廳，推出「Campania拿坡里道地年菜」搶市！為炒熱年節氛圍，小蝸牛義式餐廳於13日晚上規劃百人年菜饗宴，特別邀請來自台南的廚娘劉筱璇及其義大利籍的先生-Pasquale Di Dato現場烹調道地的Campania拿坡里年菜，共逾15道美味菜餚，讓饕客體驗道地的Camoania拿坡里節慶饗宴!

專研義大利料理的「K2小蝸牛」負責人王嘉平表示，遠嫁拿坡里的劉筱璇，在拿坡里生活了11年，經常在部落格上分享她道地的拿坡里料理，讓他相當讚賞、因此長期關注劉筱璇。直到2015年，雙方約在義大利碰面，去年開始了第一次的合作，在小蝸牛義式餐廳舉辦「拿坡里家常料理宴」，結果受到極大的迴響。

今年為了應景農曆新年，13日晚上再度與劉筱璇合作舉辦「拿坡里道地年菜饗宴」，分享15道拿坡里道地佳餚與年菜，僅限量100人，結果開放不久即爆滿。王嘉平說，部分拿坡里道地年菜即日起至元宵節期間，也會在小蝸牛義式餐廳推出。

劉筱璇表示，拿坡里傳統菜特色就是用料活潑豐富，且由於拿坡里靠海，所以食材以海鮮料理居多。最具代表性的菜色，包括臨福沙拉、天造地設湯、炸鰻魚、招財扁豆豬肉腸等。

以招財扁豆豬肉腸為例，傳說古羅馬人相信牛皮袋裝扁豆帶在身上，袋中扁豆就會變成錢幣。劉筱璇表示，現在義大利人會在新年除夕大餐時準備這道料理，在新年倒數前吃掉，新的一年會財源滾滾，搭配豬肉腸，則有希望在接下來的一年，仍然可以豐衣足食的意義。

而外型滑溜溜似蛇的鰻魚，被拿坡里人認為是惡魔的化身，因此在除夕食用炸鰻魚，有趕走惡運、讓新年的開始可以順順利利。

(工商)