密西根大學1月消費者信心指數初值98.1點

美國密西根大學周五公布，1月消費者信心指數初值98.1點，依舊貼近去年12月創下的98.2點紀錄。調查顯示，消費者對景氣現況的信心指數在1月增至112.5點，創下2004年以來最高紀錄，但消費者對未來景氣的預期指數在1月降至88.9點。

(工商)