SBL》就愛中原籃框 于煥亞生涯首次「四分打」
延續上周火燙手感，台啤後衛于煥亞13日單場投10中7，包含完成生涯首次「四分打」，拿17分、3籃板與3抄截，講起來到中原大學體育館打球感覺，阿亞直言，「這邊籃框比較好投，場地空間感也不大，所以我才比較準吧。」
有了于煥亞優異演出，台啤13日以84比68輕取金酒，除拿3連勝，也是跨季對戰9連勝，不過一聽到下個球季有可能不會再回中原打球，于煥亞的反應竟然不是難過，而是大喊，「耶！太好了，以後不用來這裡了。」
為何明明老家就在中原大學隔壁，于煥亞竟有這種反應呢？其實理由很簡單，因為13日他們從台北景美宿舍開車過來，竟然因為碰上大塞車，整整塞了快兩個多小時才到球場，難怪于煥亞這麼不想再來中原大學體育館。
至於完成生涯首次「四分打」的感覺，于煥亞表示，其實沒什麼特別，因為當時出手就是照著平常感覺去投，從來沒有想太多，就算自己媽媽難得又來球場看他打球，他也努力在場上抱持平常心去打。
「其實今天賽前有人提醒過我，說要我小心最佳球員魔咒，可是閻哥(台啤總教練閻家驊)告訴我，就別想太多，上去打球就好，」榮獲上周最佳球員的于煥亞表示，「結果我的表現應該還算正常，沒有真正受到什麼影響。」
(中時電子報)
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