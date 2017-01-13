空官學生墜樓 空軍：學生飲酒 已嚴懲相關人員
對於空軍官校學生疑似墜樓案，空軍司令部今（13）日表示，經行政調查後，是13名三、四年級學生吃宵夜，部分學生飲酒，已針對違規學生檢討懲處大過以上處分；幹部失職責任，核予記過並調離現職等處分。
根據中央社引述空軍司令部晚間發布新聞稿指出，空軍官校郭姓學生於6日清晨發生疑似墜樓事件，當日即通報地檢署進行偵辦，對於疑似墜樓之原因仍由檢察官進一步調查，除全力配合檢調偵辦外，也進行相關行政調查。
新聞稿指出，有關學生校內飲酒情事，空軍官校於行政調查後，確有發現13名三、四年級學生齊聚吃宵夜，且有部分人員飲酒，官校已針對違反學生學則的學生，檢討懲處大過以上之處分。
此外，針對空軍官校所屬隊職幹部，未能落實管理職責，該校已檢討幹部失職責任，分別核予記過懲處並調離現職不等之處分。
空軍司令部強調，所屬官校學生未能遵守學生學則，發生違反校規事件，已要求空軍官校加強學生輔導，恪遵校規，另已援引本案為例，要求各單位加強軍、法紀教育及內部管理作為，防範類情再生。
(中時電子報)
關鍵字：空軍官校
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