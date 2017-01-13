姚亦晴拍MV自嘲像屍體 忍7度低溫踩爛泥

Shiny拍MV難逃雨神魔咒。（EMI提供）

Shiny躺在地上等候王子親吻。（EMI提供）

姚亦晴（Shiny）日前拍新歌〈Getting Stronger〉吃盡苦頭，不但在氣溫只有7度的陽明山，踩著爛泥巴淋雨3小時而凍到嘴唇發紫，還躺在濕冷草地上取景：「因為有草跟土壤的味道，我頭戴繃帶、手腳冰冷，身旁還有化妝師、髮型師往下看著我，覺得自己好像屍體喔」。

拍過無數天王天后的金曲獎名導黃中平，親自出馬拍攝專輯封面與〈Getting Stronger〉MV；然而Shiny卻慘遭被雨襲，在氣候變化不定的冬天，每次預定拍攝日，一定遇到寒流跟下雨，黃中平不顧成本力挺到底，改期兩次並分成3天拍攝，還是沒辦法逃離雨神的魔咒，讓劇組笑稱「Shiny」應該要改名叫「Rainy」。

她在MV裡有很多「躺戲」，先被兩位男演員用擔架扛起，擔架的底只用一塊布支撐，再加上男演員抬擔架時重心有點不穩，使得擔架傾斜，躺在上面的Shiny當場呈現「頭重腳輕」的危險姿勢，令她直呼：「比坐雲霄飛車還刺激！」還化身「睡美人」，被帥氣王子在額頭上吻一下，浪漫指數破表！被王子奪走螢幕「初吻」的Shiny害羞表示：「這場戲好夢幻，像童話故事一樣。」

(中時)