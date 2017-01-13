BY2「桃花舞」耍媚 2月撲台會歌迷
雙胞胎唱跳團體BY2最新MV〈桃花旗袍〉今全球上線，姊妹倆換穿８套古風時裝的桃花旗袍，化身桃花姬，還將髮色染回純黑，呈現濃濃東方味；為了新歌MV，姊妹倆苦練核心肌群，還比誰能先達到「21吋楊柳腰」目標，在健身、飲食節制、練舞嚴重訓練下，２人體脂率都達到19，相當驚人。
MV中不管在顏色、造型、舞蹈中都充滿濃濃東方味，是她們從來沒有嘗試過的風格，旗袍融合古典與年輕時尚造型，穿東方新式旗袍也可以大跳熱舞，相當討喜，姊妹倆說：「梳上古裝造型，我們兩個對看有驚豔又陌生的感覺。」
２人性感大跳原創的「桃花舞」自帶招桃花運屬性 ，建議大家過年吃大餐後一定要練：「包瘦包招桃花！」 她們前陣子剛結束電影拍攝及錄音，計畫農曆年期間赴美國進修歌唱，笑說：「如果順利成行，就帶媽咪去美國過年。」她們預計２月底來台宣傳新專輯，開心表示等不及要跟歌迷見面。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。