BY2「桃花舞」耍媚 2月撲台會歌迷

BY2新歌造型走中國風。（海蝶提供）

BY2將於２月底來台會歌迷。（海蝶提供）

BY2新歌造型走中國風。（海蝶提供）

雙胞胎唱跳團體BY2最新MV〈桃花旗袍〉今全球上線，姊妹倆換穿８套古風時裝的桃花旗袍，化身桃花姬，還將髮色染回純黑，呈現濃濃東方味；為了新歌MV，姊妹倆苦練核心肌群，還比誰能先達到「21吋楊柳腰」目標，在健身、飲食節制、練舞嚴重訓練下，２人體脂率都達到19，相當驚人。

MV中不管在顏色、造型、舞蹈中都充滿濃濃東方味，是她們從來沒有嘗試過的風格，旗袍融合古典與年輕時尚造型，穿東方新式旗袍也可以大跳熱舞，相當討喜，姊妹倆說：「梳上古裝造型，我們兩個對看有驚豔又陌生的感覺。」

２人性感大跳原創的「桃花舞」自帶招桃花運屬性 ，建議大家過年吃大餐後一定要練：「包瘦包招桃花！」 她們前陣子剛結束電影拍攝及錄音，計畫農曆年期間赴美國進修歌唱，笑說：「如果順利成行，就帶媽咪去美國過年。」她們預計２月底來台宣傳新專輯，開心表示等不及要跟歌迷見面。

(中時)