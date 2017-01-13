蔡總統：媒體監督有用 但別對我強勢
總統蔡英文今天指出，隨中美洲友邦民主化，對台灣援贈經費透明化的要求會增加，她意有所指的說「有一個強勢媒體對政府監督是有用，但我不是叫你們對我強勢喔」。
蔡總統在友邦薩爾瓦多與媒體早餐敘時，作以上表示。
媒體在早餐敘時提問如何確保台灣援贈友邦的經費不會被挪用？蔡總統回答時首先強調，將來與中南美洲國家關係會從過去的單向外援，走向互惠互利的經貿，協助中南美洲友邦在經濟社會發展上需求，會透過合作計畫提供台灣的協助，相信從更長遠更廣的視野，對台灣是有利的。
她舉例，像昨天在這裡與很多在地年輕人有一個獎學金計畫，就是很好的計畫，擴大在邦交國這裡的社會基礎，與在地人民連結甚至幫企業培育將來來這裡投資的貿易人才，很多事情用這個角度來看，與邦交國的關係會更貼近雙方的需求。
媒體追問，有援贈如何不被挪用的作法嗎？蔡總統回答，透過與友邦的互動，這些國家已進入民主化進程，關於透明化要求會逐漸出現。
但總統話鋒一轉表示，發現在國內看起來相對強壯的攝影記者，在這裡比較客氣一點，這顯現出在地媒體的強勢，「我不得不承認有一個強勢媒體對政府監督是有用，但我不是叫你們對我強勢喔」。
蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。蔡總統12日（當地時間）下午抵達薩爾瓦多，在此停留1夜，這是蔡總統出訪中美洲4友邦的最後一站；她傍晚將搭機轉赴美國舊金山過境；台北時間15日返抵國門。1060113
(中央社)
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