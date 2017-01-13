坣娜為公益開唱　「嘴哥樂團」現身力挺

坣娜首次與嘴哥樂團合作。（大大國際娛樂提供）

嘴哥樂團成員。（大大國際娛樂提供）

坣娜將於21日在ATT SHOW BOX舉辦公益演唱會，創作樂團「嘴哥樂團」得知前輩這項義舉，決定擔任開場投身公益！嘴哥樂團的主唱：阿倫說：「我們知道坣娜姐自己有陪伴失智症母親7年的經歷，很開心能夠在這場演唱會上以表演的方式做公益，為社會盡一份心力。」

為籌建門諾基金會老人綜合服務中心募款而推出的公益單曲〈陪你〉已發行上市，捐款1000元以上的民眾，即可向門諾基金會索取實體CD+DVD。

(中時)