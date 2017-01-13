美國11月企業庫存月增0.7％

美國商務部周五公布，去年11月企業庫存較前一個月增加0.7％，超越分析師預期的0.6％增幅，也是2015年6月以來最大單月增幅。在各產業類別當中，工廠庫存在去年11月月增0.2％，零售庫存月增1.0％，批發庫存也月增1.0％。商務部預定在1月底發表去年第4季國內生產毛額（GDP）初估值。

(工商)